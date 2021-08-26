Глава Подмосковья провел встречу с победителями школьных олимпиад

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава Фонда «Талант и успех», а также образовательного центра «Сириус» Елена Шмелёва провели встречу с победителями и призёрами школьных олимпиад. На встрече также обсуждались вопросы развития образовательной сферы в регионе.

Центр «Сириус», который был создан в Сочи в 2015 году, там обучаются 800 одаренных детей 10-17 лет. В Московской области также создаются аналогичные центры на базе Физтех-лицея им. Капицы в Долгопрудном и гимназии Примакова в Одинцове. Шмелева поддержала развитие подобных программ.

По словам главы «Сириуса», в Подмосковье создаётся новая инфраструктура, закупается оборудование для школ, проводится капремонт. «Радио 1» передает, что в этом году команда Подмосковья завоевала 183 диплома на заключительном этапе Всероссийской олимпиады. Это вдвое больше, чем в прошлом сезоне.

По мнению Воробьева, выпускникам школ в настоящее время нужны «максимально практичные знания», которые пригодятся им в дальнейшей жизни.