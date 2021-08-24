Глава Подмосковья предложил повсеместно внедрить электронный дневник

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании, посвященном цифровизации, предложил ввести электронный дневник во всех школах региона. Об этом он рассказал журналистам по итогам мероприятия.

По словам главы региона, на семинаре также обсуждались вопросы безопасности в школах и возможность введения удобных и интересных платформ для обучения, однако основной темой, которой занимался губернатор, стала возможность цифровизации образовательного процесса. «Наше предложение – внедрить электронный дневник или журнал повсеместно, сделать его удобным для учителя, простым в использовании, – сказал Воробьёв.

Воробьев отметил, что это электронный дневник и журнал уже давно и эффективно работает в регионе. «Мы видим успехи каждого ребёнка, его склонности, видим, как работает учитель, вовлечённость родителей», – цитирует губернатора «Радио 1».

С 2015 года в регионе действует Школьный портал, которым пользуются 1 миллион учеников и около 1,5 миллионов родителей и 60 тысяч учителей. В 2021 году портал был интегрирован с медицинской информационной системой в поликлиниках.

