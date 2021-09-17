Глава Подмосковья проверил работу наблюдателей за выборами
Глава Подмосковья Андрей Воробьёв посетил Центр мониторинга и общественного наблюдения за голосованием «Выборы 2021» в городе Одинцове.
Губернатор осмотрел видеостены с трансляциями записей видеокамер, установленных на избирательных участках. Воробьев также поговорил уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой и работающими здесь наблюдателями.
«Здесь, в Центре мониторинга, представители общественных палат – и муниципалитетов, и региональная Общественная палата. И просто неравнодушные люди, которые постоянно вовлечены в жизнь Подмосковья. <...> Центр открыт для представителей всех партий, можно сесть, посмотреть, задать вопросы», – передает слова Воробьёва «Радио 1».
По данным губернатора, в области насчитывается более четырёх тысяч участков для голосования. Он напомнил, что каждый может увидеть, что происходит в отдельно взятом участке.
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