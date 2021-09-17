Глава Подмосковья проверил работу наблюдателей за выборами

«Здесь, в Центре мониторинга, представители общественных палат – и муниципалитетов, и региональная Общественная палата. И просто неравнодушные люди, которые постоянно вовлечены в жизнь Подмосковья. <...> Центр открыт для представителей всех партий, можно сесть, посмотреть, задать вопросы», – передает слова Воробьёва «Радио 1».

По данным губернатора, в области насчитывается более четырёх тысяч участков для голосования. Он напомнил, что каждый может увидеть, что происходит в отдельно взятом участке.