Глава муниципалитета в Петербурге вышел убирать снег с огнеметом
Глава муниципального округа Северный Калининского района Санкт-Петербурга Юрий Куликов вышел на уборку снега с огнеметом. Чиновник разместил соответствующее видео в соцсети «ВКонтакте».
В ролике Куликов появляется под музыку из фильма «Охотники за привидениями» и приступает к уборке, растапливая снег. Глава муниципалитета отметил, что власти хотели бы убрать весь снег и лед в Петербурге с помощью такого огнемета.
«Но это фантастика. Гораздо важнее слаженная работа коммунальных служб и участие неравнодушных граждан», – указал Куликова.
В видео также появляются волонтеры и муниципальные чиновники, которые убирают снег вместе с помощью лопат.
Между тем в Роскачестве рассказали, кто должен бороться со снегом в городе и куда жаловаться на отсутствие уборки, пишет RT. За дворы и тротуары рядом с многоквартирными домами отвечают управляющая компания или ТСЖ. В случае нарушений следует обращаться в коммунальные службы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru