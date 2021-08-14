Глава МЧС заявил, что задымление ограничивает работу авиации около Якутска
Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что применение авиации для тушения лесных пожаров около Якутска ограничено из-за задымления. Он пообещал, что при улучшении видимости задействуют вертолеты с водосливными устройствами, передает "ТАСС".
"К сожалению, в настоящее время применение авиации в районе города Якутска ограничено из-за сильной задымленности. При улучшении видимости мы задействуем вертолеты с водосливными устройствами", - сказал он.
Ранее глава МЧС Зиничев попросил Путина разрешить министерству тушить леса при объявлении ЧС федерального уровня даже без угрозы населенным пунктам.
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