Глава МЧС посетит регионы с наиболее сложной паводковой обстановкой

Глава МЧС Александр Куренков посетит регионы России, где складывается сложная обстановка с паводками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что министр прибудет в Оренбургскую область и лично проконтролирует реализацию распоряжений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оказанию помощи жителям, наиболее пострадавшим от паводка. Также Куренков посетит Курганскую и Тюменскую области, где специалисты проводят необходимые мероприятия, минимизируя последствия паводка.

Глава МЧС уже прибыл в Оренбург. Куренков совершит облет территорий, заслушает доклады, определит дальнейшие действия по ликвидации последствий паводка и координации сил и средств, указывает РЕН ТВ.

Согласно данным МЧС, в Оренбургской области подтоплено свыше 10,1 тысячи домов, около 18,7 тысячи дачных участков, эвакуированы более 6,5 тысячи человек, отмечает телеканал «360». В Курганской области на фоне подъема уровня воды в реке Тобол введен режим ЧС регионального уровня. При этом в Тюменской области ввели режим ЧС из-за неблагоприятного прогноза по паводку.

