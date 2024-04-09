Глава МЧС посетит регионы с наиболее сложной паводковой обстановкой
Глава МЧС Александр Куренков посетит регионы России, где складывается сложная обстановка с паводками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что министр прибудет в Оренбургскую область и лично проконтролирует реализацию распоряжений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оказанию помощи жителям, наиболее пострадавшим от паводка. Также Куренков посетит Курганскую и Тюменскую области, где специалисты проводят необходимые мероприятия, минимизируя последствия паводка.
Глава МЧС уже прибыл в Оренбург. Куренков совершит облет территорий, заслушает доклады, определит дальнейшие действия по ликвидации последствий паводка и координации сил и средств, указывает РЕН ТВ.
Согласно данным МЧС, в Оренбургской области подтоплено свыше 10,1 тысячи домов, около 18,7 тысячи дачных участков, эвакуированы более 6,5 тысячи человек, отмечает телеканал «360». В Курганской области на фоне подъема уровня воды в реке Тобол введен режим ЧС регионального уровня. При этом в Тюменской области ввели режим ЧС из-за неблагоприятного прогноза по паводку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru