Глава Люберец обозначил главную проблему метро в городе

Проблема парковок возникла в подмосковных Люберцах в связи с развитием столичного метро. В районе города существуют несколько станций подземки, что создаёт определённые сложности для инфраструктуры.

Об этом рассказал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в эфире «Радио 1». Он отметил, что преимущества развития метро перевешивают недостатки, поскольку транспортная доступность увеличилась в разы. Однако есть и свои минусы.

Как уточнил градоначальник, вокруг Люберец, по сути, действуют уже шесть станций метро, что позволяет жителям гораздо проще добираться на работу и на учёбу. Недовольными остаются жители окрестных домов, во дворах которых, зачастую, оставляют свои машины приезжие из Раменского или Егорьевска, работающие в Москве.

Во дворах ставятся шлагбаумы, есть перехватывающие парковки, однако проблема до конца не решена, констатировал Ружицкий.

