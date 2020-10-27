Глава Люберец обозначил главную проблему метро в городе
Проблема парковок возникла в подмосковных Люберцах в связи с развитием столичного метро. В районе города существуют несколько станций подземки, что создаёт определённые сложности для инфраструктуры.
Об этом рассказал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в эфире «Радио 1». Он отметил, что преимущества развития метро перевешивают недостатки, поскольку транспортная доступность увеличилась в разы. Однако есть и свои минусы.
Как уточнил градоначальник, вокруг Люберец, по сути, действуют уже шесть станций метро, что позволяет жителям гораздо проще добираться на работу и на учёбу. Недовольными остаются жители окрестных домов, во дворах которых, зачастую, оставляют свои машины приезжие из Раменского или Егорьевска, работающие в Москве.
Во дворах ставятся шлагбаумы, есть перехватывающие парковки, однако проблема до конца не решена, констатировал Ружицкий.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+16 550 / сут.
Умерли
26 589+320 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+12 844 / сут.
- Вирусолог посоветовал снимать маски на улице
- СМИ: Эрдоган проведёт телефонный разговор с Путиным
- Обнаружены тела погибших при взрыве танкера в Азовском море
- Президент ФИФА заразился коронавирусом
- Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Карабахе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru