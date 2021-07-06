Глава Кубани поручил проверить разрешения на строительство в поймах рек
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что подтопления в результате обильных осадков происходят раз в три-четыре года в одних и тех же местах региона, сообщает пресс-служба краевой администрации.
По его словам, не выполняется регулярная чистка русел рек, не убираются препятствия, и эти рукотворные заторы мешают воде спокойно сойти.
«Почему жилые дома, административные здания, аттракционы размещаются в пойме рек, практически на берегу?» - поинтересовался губернатор.
Кондратьев поручил совместно с прокуратурой разобраться, кто и на каком основании давал разрешение на строительство в водоохранной зоне.
Ранее стало известно, что в Туапсинском районе Кубани из-за подтоплений погибли три человека, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+23 378 / сут.
Умерли
139 тыс.+737 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+18 411 / сут.
- Глава Кубани поручил проверить разрешения на строительство в поймах рек
- Защита Батурина просит отпустить его из-под стражи
- «Ни шагу через нас!» Лукашенко поручил ограничить транзит товаров из Германии в Россию
- Белоруссия запретила вещание двух украинских телеканалов
- Мосгорсуд отклонил жалобу Навального по спору с Пригожиным
- Выпуск второго компонента «Спутник V» стартовал в Аргентине
- Росавиация: Найдены обломки пропавшего на Камчатке самолета
- Собянин поощрит бизнес, обеспечивающий вакцинацию сотрудников
- Двое взрослых и ребёнок погибли при подтоплениях в Краснодарском крае
- СМИ: В театрах Москвы могут с сентября ввести QR-коды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru