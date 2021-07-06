Глава Кубани поручил проверить разрешения на строительство в поймах рек

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что подтопления в результате обильных осадков происходят раз в три-четыре года в одних и тех же местах региона, сообщает пресс-служба краевой администрации.

По его словам, не выполняется регулярная чистка русел рек, не убираются препятствия, и эти рукотворные заторы мешают воде спокойно сойти.

«Почему жилые дома, административные здания, аттракционы размещаются в пойме рек, практически на берегу?» - поинтересовался губернатор.

Кондратьев поручил совместно с прокуратурой разобраться, кто и на каком основании давал разрешение на строительство в водоохранной зоне.

Ранее стало известно, что в Туапсинском районе Кубани из-за подтоплений погибли три человека, сообщает RT.

