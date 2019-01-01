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Глава Челябинска ушёл в отставку

24 июня09:17

Депутаты Челябинской городской думы приняли отставку главы города Владимира Елистратова, сообщает Ura.ru.

Временно исполняющим обязанности мэра Челябинска назначена замглавы города Наталья Котова.

Отмечается, что в заседании городской думы Челябинска впервые принял участие врио губернатора Алексей Текслер, который принял отставку Елистратова накануне и рекомендовал депутатам кандидата на пост врио главы города.

Как пишет RT, Владимир Елистратов написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Напомним, что Елистратов был утвержден депутатами на пост мэра Челябинска в феврале 2019 года.

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ФОТО: мэропад, отставка, увольнение
ТЕГИ:Челябинск