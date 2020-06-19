Глава Башкирии рассказал о подготовке к голосованию в регионах

Глава республики Башкортостан Радий Хабиров рассказал о подготовке к голосованию по поправкам в Конституцию на фоне пандемии COVID-19. Об этом сообщает МИР 24.

ЦИК 21 июня завершает прием заявлений о голосовании по месту пребывания

По словам политика, участковые комиссии уже открываются, их оснащают большим количеством санитайзеров, масок, защитных очков. помещения участков для голосования будут обрабатываться раз в два часа. В рекомендациях Роспотребнадзора также запрещено голосовать больше чем 12 людям в час, что, как считает Хабиров, является самым сложным для исполнения правилом, и самое важное для регионов - не допустить скопления толп людей в последний день официального голосования 1 июля.

Глава республики напоминает о возможности проголосовать на дому, а также о том, что голосование начинается уже 25 июня и будет доступно в течение всей недели. Кроме того, он рассказал о возможности проголосовать для тех, кто находится в так называемой "красной зоне": пациенты с коронавирусом и врачи, работающие с ними, смогут проголосовать, однако заполненные бюллетени будут находиться отдельно от общей массы, чтобы предотвратить заражение при подсчете голосов.



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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:БашкирияКонституция РФГолосование
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