Глава администрации Симферополя ушла в отставку
Глава администрации Симферополя Елена Проценко оставила должность. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.
«Елена Степановна приняла это решение, оценив перспективы своей команды и ее возможности в достижении поставленных целей», — уточнил Аксенов.
Как отметил глава региона, отставка главы Симферополя никак не отразится на жизни города, все службы продолжают работу в штатном режиме, и обязательства властей будут выполнены.
Исполняющим обязанности мэра Симферополя станет вице-мэр Валентин Демидов, который приобрел опыт работы на посту главы администрации, будучи мэром города Армянск.
Елена Проценко в январе получила выговор за срыв показателей при реализации федеральной целевой и региональной инвестиционной программ. Экс-мэр была четвертым главой города с момента вхождения Крыма в состав РФ. Однако ни одному руководителю не удалось добиться эффективного функционирования городского хозяйства Симферополя.
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