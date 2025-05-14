Глава администрации Бердянска ушел в отставку
Мэр города Бердянск Александр Сауленко покинет должность, чиновник перейдет на другое место работы. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.
«Александр Федорович Сауленко покидает пост главы администрации городского округа Бердянск в связи с переходом на другое место работы», - написал губернатор в Telegram.
Отмечается, что городской совет рассмотрел заявление градоначальника о досрочном прекращении полномочий. Временно исполнять обязанности главы администрации Бердянска будет Андрей Ковганко.
Ранее в отставку ушел глава Феодосии Игорь Ткаченко, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru