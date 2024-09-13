Гладков предупредил о дипфейках с белгородскими чиновниками
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил о распространении в Сети фальшивых видео с официальными лицами региона. Об этом губернатор заявил в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, с первых дней специальной военной операции противник ведет агрессивную информационную войну, использует высокие технологии и искусственный интеллект для создания изображений чиновников с помощью нейросетей.
«Видел фальшивые ролики со своим изображением, вчера посмотрел фейковые новости якобы от имени администрации города Белгорода, которые пытаются порочить нашу армию», — рассказал Гладков.
Глава области призвал граждан быть осторожными, подчеркнув, что противнику все же не удастся «добиться поставленных целей».
Ранее МИД России предупредило о дипфейке с участием официального представителя министерства Марии Захаровой, в котором дипломат якобы предлагает ВСУ покинуть Курскую область в обмен на контроль над Запорожской атомной электростанцией, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru