Гладков предупредил о дипфейках с белгородскими чиновниками

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил о распространении в Сети фальшивых видео с официальными лицами региона. Об этом губернатор заявил в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, с первых дней специальной военной операции противник ведет агрессивную информационную войну, использует высокие технологии и искусственный интеллект для создания изображений чиновников с помощью нейросетей.

«Видел фальшивые ролики со своим изображением, вчера посмотрел фейковые новости якобы от имени администрации города Белгорода, которые пытаются порочить нашу армию», — рассказал Гладков.

Глава области призвал граждан быть осторожными, подчеркнув, что противнику все же не удастся «добиться поставленных целей».

Ранее МИД России предупредило о дипфейке с участием официального представителя министерства Марии Захаровой, в котором дипломат якобы предлагает ВСУ покинуть Курскую область в обмен на контроль над Запорожской атомной электростанцией, напоминает РЕН ТВ.

