Гидрометцентр: Выходные в столице будут солнечными и теплыми

Выходные в столичном регионе будет определять антициклон, поэтому будет сухо, обойдется без осадков, днем будет солнечно. Об этом в эфире НСН рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«Ночью будет еще немного прохладно, особенно в ночь на субботу. В Москве минимальная температура прогнозируется на уровне +5…+7⁰С. В центре города будет потеплее, около +10⁰С, а по области температура понизится до +4…+9⁰С и местами даже до 0⁰С. Днем в субботу очень хороший дневной прогрев, максимальная температура +20…+22⁰С, и по области - +17…+22⁰С», - сказала она.