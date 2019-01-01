Регионы России

Гидрометцентр: Выходные в столице будут солнечными и теплыми

17 мая20:30
Георгий Гагарин

О погоде в конце недели в эфире НСН рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Выходные в столичном регионе будет определять антициклон, поэтому будет сухо, обойдется без осадков, днем будет солнечно. Об этом в эфире НСН рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«Ночью будет еще немного прохладно, особенно в ночь на субботу. В Москве минимальная температура прогнозируется на уровне +5…+7⁰С. В центре города будет потеплее, около +10⁰С, а по области температура понизится до +4…+9⁰С и местами даже до 0⁰С. Днем в субботу очень хороший дневной прогрев, максимальная температура +20…+22⁰С, и по области - +17…+22⁰С», - сказала она.

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По словам синоптика, в ночь на воскресенье и понедельник будет потеплее, обойдется без заморозков. «Минимальная температура +8…+10⁰С, в центре города +11…+12⁰С, и по области - +5…+10⁰С. Днем в воскресенье такая же температура, как и в субботу. Вполне комфортный день, солнечный, +20...+22⁰С. И в Подмосковье уже +18…+23⁰С», - уточнила Макарова.

На следующей неделе погода начнет меняться. «В понедельник ночью минимальная температура +8…+10, в центре города даже +11…+13⁰С, в Подмосковье +5…+10⁰С. Днем в понедельник в Москве +21…+23⁰С, по области - +20…+25⁰С и облачно. Характер погоды начнет меняться со вторника, и в середине недели будет больше облаков. Будет тепло, но где-то пройдут и небольшие кратковременные дожди», - заключила метеоролог.

Ранее Марина Макарова рассказывала в эфире НСН, какой будет погода на майские праздники.

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