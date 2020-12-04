«Газпром» пообещал газифицировать 51 поселение в Вологодской области за пять лет

ПАО "Газпром" до 2025 года обязуется газифицировать 51 населенный пункт в Вологодской области, общая смета проекта составляет 22,4 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Газпрома".



В сообщении указано, что председатель правления корпорации Алексей Миллер и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников подписали программу развития газоснабжения региона на 2021-2025 годы. Согласно договору, компания газ будет подведен к городам Кириллов, Белозерск, Липин Бор, Вытегра, Устюжна, Харовск и Череповец.

Кроме того, компания обязуется ввести в эксплуатацию около 350 км межпоселковых газопроводов. Агентство отмечает, что шесть районов Вологодской области будут газифицированы впервые. Также "Газпром" обязуется провести техническое перевооружение в Вологодском, Грязовецком и Череповецком районах области.

Предыдущая программа была начата в 2016 году. ТАСС передает, что на 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 61 %.

