Гатчина утверждена столицей Ленобласти
Город Гатчина получил статус столицы Ленинградской области. Соответствующий региональный закон подписал губернатор Александр Дрозденко. В конце марта депутаты областного Законодательного собрания проголосовали за внесение необходимых для этого поправок в Устав Ленобласти.
Гатчина расположена в 42 километрах на юго-запад от Санкт-Петербурга. Два года назад в этот город переехали органы государственной власти региона из Северной столицы. До сих пор статус столицы Ленобласти получали разные города региона сроком на один год.
Устоявшуюся столицу области выбрали из несколько вариантов. Гатчину предпочли в связи с хорошей логистикой.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 836 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+7 737 / сут.
- Галустян заявил, что не намерен уезжать из России
- Хинштейн: Право на защиту объектов компаний от БПЛА могут оформить поправками
- Гендиректор МАГАТЭ посетит Москву 5 апреля
- Беглов: Семья Татарского получит миллион рублей от правительства Санкт-Петербурга
- Новак не исключил присоединения других стран ОПЕК+ к сокращению добычи нефти
- NBC: Сбитый над Южной Каролиной аэростат КНР собирал данные с военных объектов
- Саммит БРИКС в 2024 году примет Казань
- В НАТО заявили о возможном повторении в Восточной Азии украинского сценария
- В МИД пообещали ответить на вступление Финляндии в НАТО
- Минобороны: российские системы ПВО перехватили 10 снарядов HIMARS и «Смерч»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru