Гатчина утверждена столицей Ленобласти

Город Гатчина получил статус столицы Ленинградской области. Соответствующий региональный закон подписал губернатор Александр Дрозденко. В конце марта депутаты областного Законодательного собрания проголосовали за внесение необходимых для этого поправок в Устав Ленобласти.

Гатчина расположена в 42 километрах на юго-запад от Санкт-Петербурга. Два года назад в этот город переехали органы государственной власти региона из Северной столицы. До сих пор статус столицы Ленобласти получали разные города региона сроком на один год.

Устоявшуюся столицу области выбрали из несколько вариантов. Гатчину предпочли в связи с хорошей логистикой.

