ФСБ предотвратила теракты в Чечне

Законспирированная ячейка террористической группировки «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории России – прим. НСН) разоблачена в Махачкале и Грозном. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Там заявили, что участники группы готовили преступления в отношении сотрудников полиции в городах Каспийск и Грозный. Для этого они использовали инструкции, полученные в сети. Также злоумышленники планировали изготовление самодельного взрывного устройства, подчёркивает RT.

Напомним, ранее сегодня террористическая организация «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории РФ – прим. НСН) взяла на себя ответственность за серию терактов на Шри-Ланке.

Комментируя это заявление, президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров рассказал НСН, что таким образом террористическая организация пытается сохранить свою репутацию.

