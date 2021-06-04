Французский принц в ходе ПМЭФ отметил инфраструктуру и природу Подмосковья

Французский принц Мюрат Понтекорво восхитился красотой Московской области и заявил, что готов жить в этом регионе. Об этом он рассказал журналистам в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Понтекорво отметил, что посещает Москву на протяжении последних 10 лет и хорошо знает центр города. Однако в Подмосковье, по словам принца, "потрясающая инфраструктура" и "неописуемой красоты природа". Он добавил, что до Москвы легко добраться из аэропорта. Понтекорво выразил уверенность, что мог бы жить в Московской области, "потому что там очень красиво".

По словам принца, он впервые принимает участие в ПМЭФ. Мюрат Понтекорво добавил, что люди соскучились по живому общению, по обмену личными мнениями. По словам принца, на мероприятии соблюдаются все санитарно-эпидемиологические меры.

Понтекорво подчеркнул, что в помещения можно обработать руки, а также в любой момент сдать тест ПЦР. "Всё организовано на высочайшем уровне", - подытожил французский принц в беседе с корреспондентом «Радио 1».

