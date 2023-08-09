ФОК с бассейном в Раменках готов более чем наполовину

Готовность физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в районе Раменки составляет 75%, фасадные работы также завершены более чем наполовину. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что строители продолжают монтаж декоративных элементов. Кроме того, идет устройство внутренних инженерных систем, их готовность оценивается на 80%, чистовая отделка завершена на 70%. В малом бассейне уже выполнена облицовка плиткой, в зоне большого бассейна также приступили к эти работам. Началось благоустройство прилегающей территории.

Так, общая площадь четырехэтажного ФОКа оставит порядка 6 тысяч «квадратов». Комплекс будет украшать фасад с белыми ламелями и витражное остекление. Внутри комплекса будут располагаться, в частности, игровой и тренажерный залы, два зала для занятий борьбой и две студии ритмической гимнастики и хореографии, зона бокса. Одновременно там смогут заниматься около 180 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что количество спортивных объектов в столице было увеличено более чем в два раза. Таким образом, возведение спортивных объектов позволило более чем вдвое повысить число жителей, которые занимаются спортом.

