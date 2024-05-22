ФНС опровергла данные об обысках и задержании главы свердловского управления
Федеральная налоговая служба опровергла данные об обысках в управлении по Свердловской области и задержании главы регионального ведомства Сергея Логинова. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что Логинов, а также начальник УЭБиПК регионального управления МВД Андрей Дьяков были задержаны в Екатеринбурге в рамках расследования уголовного дела. У чиновников якобы прошли обыски. При этом Ura.ru, ссылаясь на источник, сообщило, что Логинов находится на свободе, а 20 мая он покинул должность главы областного ФНС «в связи с истечением контракта».
По данным федеральной службы, сведения об обысках в УФНС и задержании Логинова «не соответствуют действительности».
«В Управлении ФНС... а также в подведомственных территориальных налоговых органах обыски не проводились. Задержание и обыски в отношении Сергея Логинова также не производились», — подчеркнули в ФНС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru