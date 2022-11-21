Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном откроется в Бибирево в 2023 году

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном «Баланс» строится в рамках программы «Спорт Москвы» в районе Бибирево (СВАО города Москвы) по адресу: Алтуфьевское шоссе, вл. 100, что возле станции метро «Алтуфьево». Сейчас объект готов на 45%, монолитные работы закончены на 95%, полностью их завершить застройщик намерен в ближайшем будущем, заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, наружные инженерные системы построены на 30%, внутренние — на 50%. Также выполнена на 70% черновая отделка, ведутся поставки технологического оборудования.

Отмечается, что общая площадь ФОК «Баланс» составит свыше 4 тысяч «квадратов». На фоне других зданий он будет выделяться ярким фасадом. Спорткомплекс оборудуют бассейном на восемь дорожек длиной 25 метров, бассейном для обучения плаванию детей на 10 метров, раздевалками с душевыми, тренажерным залом и прочими вспомогательными помещениями. Также застройщик приведет в порядок прилегающую территорию.

Основные работы по строительству объекта планируется закончить в первом полугодии 2023 года.

В пешей доступности от него находятся Алтуфьевский заказник площадью свыше 80 га и станция метро «Алтуфьево». Кроме того, к будущему спорткомплексу будет организован подъезд с Алтуфьевского шоссе. Как отмечают столичные власти, транспортная доступность объектов — один из ключевых критериев программы «Спорт Москвы».

«По словам мэра Москвы С.С. Собянина, развитие спортивной инфраструктуры способствует укреплению здоровья горожан, воспитанию культа ЗОЖ и увеличению продолжительности жизни», – отметил глава Департамента строительства Москвы.

Загрутдинов добавил, что программа «Спорт Москвы» ставит своей целью приобщение к спорту как можно большего числа москвичей.

