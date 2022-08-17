Эстакада-съезд с МСД на Южную рокаду на Котляковской улице построена наполовину
Строительство эстакады-съезд с южного участка московского скоростного диаметра (МСД) на Южную рокаду в сторону улицы Котляковская выполнено на 50%. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. По его словам, сейчас строители ведут работы по сооружению опор, сборке и монтажу металлоконструкций на временные опоры и устройству подходов к путепроводу.
Эстакада строится на участке от улицы Каспийская до 1-го Котляковского переулка в рамках строительства Южной рокады. Её длина 504 метра. После открытия эстакады движение транспорта по ней будет осуществляться по двум полосам в одном направлении. Общая протяженность Южной рокады 40 км, из них уже построено и введено в эксплуатацию 32 км, отметил Загрутдинов.
Как уточнили в департаменте строительства, всего на данном участке предусматривается строительство двух эстакад основного хода, три эстакады-съезда, три подземных пешеходных перехода на Кантемировской улице.
В перспективе Южная рокада соединит Восточный и Западный участки МКАД, проспект Вернадского, Кутузовский, Мичуринский, Ленинский, Пролетарский проспекты, улицы Профсоюзная, Липецкая, Верхние Поля, Варшавское и Каширское шоссе. Строительство планируют завершить в 2023 году.
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