Эстакада над Боровским шоссе построена на 75%
Эстакада над Боровским шоссе построена на 75%, в настоящее время проводятся монолитные работы по плите пролетного строения и устройству подходов к эстакаде. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Так, на участке от Боровского до Киевского шоссе магистрали «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» проектом предусмотрено строительство и реконструкция дорог протяженностью 9,1 км. В частности, возведение эстакады над Боровским шоссе, строительство тоннеля под Киевским шоссе и путепровода через магистраль «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» (СБВ).
По словам Загрутдинова, с запуском магистрали кратно возрастет пропускная способность Боровского, Киевского, Калужского и Варшавского шоссе, а также улучшится транспортная ситуация для жителей районов Ново-Переделкино, Солнцево и поселка Московский.
Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов напомнил, что мэр столицы Сергей Собянин поставил задачу реконструировать дороги Новой Москвы, чтобы они могли эффективно дублировать главные магистрали и обеспечивать проезд к жилой застройке, деловым и офисным центрам.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,0 млн+52 106 / сут.
Умерли
385 тыс.+96 / сут.
Выздоровели
19,0 млн+51 086 / сут.
- СМИ: Российский рынок не получит 300 разрабатываемых иностранными компаниями лекарств
- Володин назвал «паразитами» авторов идеи потолка цен на российскую нефть
- В Австрии допустили возможность постепенного снятия санкций с России
- Прямое авиасообщение между Москвой и Кишиневом возобновят с октября
- Военный корабль Румынии подорвался на мине в Черном море
- Латвия ограничила въезд для россиян с шенгенскими визами
- В МИД Венгрии высказались против ограничения цен на российский газ
- Экономист допустил, что Украина зимой столкнется с голодом из-за зерновой сделки
- Власти Херсонской области заявили о взятии в плен участников наступления ВСУ
- В России начали рассылать оформленные с помощью камер штрафы за непристегнутых пассажиров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru