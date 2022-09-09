Эстакада над Боровским шоссе построена на 75%, в настоящее время проводятся монолитные работы по плите пролетного строения и устройству подходов к эстакаде. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Так, на участке от Боровского до Киевского шоссе магистрали «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» проектом предусмотрено строительство и реконструкция дорог протяженностью 9,1 км. В частности, возведение эстакады над Боровским шоссе, строительство тоннеля под Киевским шоссе и путепровода через магистраль «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» (СБВ).

По словам Загрутдинова, с запуском магистрали кратно возрастет пропускная способность Боровского, Киевского, Калужского и Варшавского шоссе, а также улучшится транспортная ситуация для жителей районов Ново-Переделкино, Солнцево и поселка Московский.

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов напомнил, что мэр столицы Сергей Собянин поставил задачу реконструировать дороги Новой Москвы, чтобы они могли эффективно дублировать главные магистрали и обеспечивать проезд к жилой застройке, деловым и офисным центрам.

