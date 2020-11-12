Ещё 3 тысячи жителей Подмосковья переселят из аварийного жилья
По итогам 2020 года ключи от новых квартир поручат почти три тысячи жителей Московской области, чьё жильё к 2017 году было признано аварийным. Об этом сообщили в правительстве региона.
В этом году новоселье справили уже 2,1 тысячи человек в 772 квартирах. Ещё 841 человек ждёт переезда в этом году: в эксплуатацию планируют сдать жильё общей площадью 15 тысяч квадратных метров. В общей сложности в 2020 году будет выдано 1200 ключей – на 100 больше, чем планировалось, приводит «Радио 1» комментарий министра строительного комплекса Московской области Владимира Локтева.
Расселение аварийного жилья – одна из задач нацпроекта «Жильё и городская среда». В рамках одного из пунктов программы в Московской области с 2019 по 2025 год должны переселить 22 тысячи человек из аварийного жилья в благоустроенные квартиры.
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