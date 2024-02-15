Энергоснабжение нарушено в 12 районах Орловской области после ледяного дождя
Энергоснабжение нарушено в более чем 10 районах Орловской области после прошедшего ледяного дождя. Последствия стихии в ночь на 15 февраля устраняли около 400 единиц техники.
Аварийные бригады продолжают работы по восстановлению энергоснабжения. По информации областной администрации, максимальное число нарушений зарегистрировано в 11 районах, а также в Орловском муниципальном округе.
Обстановку осложняют падения деревьев и порывы линий электропередачи. Также в области сохраняется сильный гололёд.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на улицах Орла в ночь на 15 февраля работало более 50 единиц техники, израсходовано до утра свыше 720 тонн пескосоляной смеси.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru