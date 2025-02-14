Энергосистема Юга РФ обновила рекорд потребления
Потребление мощности в Объединенной энергосистеме Юга России преодолело историческое максимальное значение, которое ранее было достигнуто летом 2024 года. Такую информацию распространил «Системный оператор».
Новое максимальное значение теперь составляет 21,435 ГВт. Это на 309 МВт превышает летний пик. Причем оператор не конкретизировал из-за каких причин произошло обновление максимума. По его данным, все энергосистемы работают стабильно.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», минувшим летом потребление мощности на юге России регулярно било рекорды на фоне аномально жаркой погоды. Рост потребления был, в частности, вызван применением охлаждающих устройств и приборов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru