Энергодар остался без электроэнергии из-за аварии

Город Энергодар Запорожской области остался без электричества из-за аварийного отключения высоковольтной линии. Об этом сообщила местная администрация.

Власти уточнили, что отключение зафиксировано за пределами города-спутника Запорожской атомной электростанции.

«Без электроэнергии остался практически город», — указали в администрации.

Специалисты устанавливают причины инцидента и возможности скорейшего устранения аварии.

Ранее в Энергодаре подстанция «Радуга» подверглась удару артиллерии ВСУ, был уничтожен трансформатор, никто не пострадал, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:АварияЭлектроэнергияЗапорожье

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