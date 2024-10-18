Энергодар остался без электроэнергии из-за аварии
Город Энергодар Запорожской области остался без электричества из-за аварийного отключения высоковольтной линии. Об этом сообщила местная администрация.
Власти уточнили, что отключение зафиксировано за пределами города-спутника Запорожской атомной электростанции.
«Без электроэнергии остался практически город», — указали в администрации.
Специалисты устанавливают причины инцидента и возможности скорейшего устранения аварии.
Ранее в Энергодаре подстанция «Радуга» подверглась удару артиллерии ВСУ, был уничтожен трансформатор, никто не пострадал, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru