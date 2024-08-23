Энергоблок на Курской АЭС отключат для проведения планового ремонта
Энергоблок №4 Курской атомной электростанции будет отключен 25 августа в связи с плановым ремонтом. Об этом сообщает компания «Росэнергоатом».
«Энергоблок будет выведен в планово-предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании», — отмечается в сообщении.
«Росэнергоатом» подчеркнул, что ремонт рассчитан на 59 суток, в его ходе запланированы работы по 13 тысячам технических позиций, которые проведут две тысячи специалистов АЭС, компаний «Атомэнергоремонт» и «Пролог». В частности, будут приняты меры по модернизации и продлению срока эксплуатации оборудования.
Ранее аналитик Борис Марцинкевич заявил об усилении физической защиты Курской АЭС, для безопасной работы объекта и строящихся энергоблоков обеспечили меры противодействия возможным воздушным атакам, пишет RT.
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