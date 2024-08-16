Электроснабжение в Приморье намерены восстановить в течение часа
Перебои с электроэнергией в Приморском крае связаны технологическим нарушением работы оборудования Приморской ГРЭС, сообщает пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.
Уточняется, что специалисты уже занимаются решением вопроса. Электроснабжения в регионе намерены восстановить в течение часа.
На данный момент подачу электричества удалось восстановитьв трех городах - Лучегорске, Дальнереченске и Лесозаводске, сообщают местные власти.
Ранее «Вести:Приморье» информировали о масштабном отключении электроэнергии в Приморском крае, в результате которого Владивосток, Артем и Находка остались без электричества, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru