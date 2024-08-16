Электроснабжение в Приморье намерены восстановить в течение часа

Перебои с электроэнергией в Приморском крае связаны технологическим нарушением работы оборудования Приморской ГРЭС, сообщает пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.

Уточняется, что специалисты уже занимаются решением вопроса. Электроснабжения в регионе намерены восстановить в течение часа.

На данный момент подачу электричества удалось восстановитьв трех городах - Лучегорске, Дальнереченске и Лесозаводске, сообщают местные власти.

Ранее «Вести:Приморье» информировали о масштабном отключении электроэнергии в Приморском крае, в результате которого Владивосток, Артем и Находка остались без электричества, напоминает «Радиоточка НСН».

