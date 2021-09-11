Электроснабжение на Камчатке восстановили после сбоя

Электроснабжение в домах и социальных объектах в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе полностью восстановлено после технологического сбоя. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Камчатскэнерго».

На Камчатке несколько микрорайонов остались без электричества из-за сбоя на ТЭЦ

Ранее НСН писала, что несколько микрорайонов Петропавловска-Камчатского остались без электричества из-за сбоя оборудования на ТЭЦ-2.

«В 12:25 (03:25 мск) восстановлено электроснабжение всех потребителей Петропавловска-Камчатского и Елизовского района, нарушенное из-за технологического сбоя ТЭЦ-2», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Уточняется, что ограничения были сняты после ввода в работу дополнительного оборудования на каскаде Толмачевских ГЭС и Камчатских ТЭЦ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Петропавловск-камчатскийЭлектроэнергияКамчатка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры