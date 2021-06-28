Экстренное предупреждение о непогоде объявили в Москве
Сильный ливень, гроза, град и шквалистое усиление ветра до 23 м/с ожидаются 28 июня в отдельных районах Москвы, в связи с чем столичное ГУ МЧС РФ объявило экстренное предупреждение.
В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями в ведомстве рекомендовали гражданам не оставлять без присмотра детей, а находясь на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.
Автомобилистам рекомендуют значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впередиидущих транспортных средств, избегать внезапных обгонов и перестроений, а также парковать автомобили вдали от деревьев.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что жара в Москве спадёт ко вторнику, 29 июня, сообщает RT.
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