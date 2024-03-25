Эксперты: Московская программа комплексного развития территорий отвечает запросам жителей
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил два проекта комплексного развития территорий столицы. Так, на юго-западе города, в районе Ясенево будут построены жилые дома, школа, детский сад, медицинский центр и другие социальные и общественно-деловые объекты. На севере Москвы, в районе Восточного Дегунино также появится жилой квартал и коммунально-складские базы.
Как отметил эксперт московского областного отделения «Опоры России», кандидат экономических наук Вячеслав Белобжецкий, важно, чтобы подобные проекты были реализованы планомерно и с учётом потребностей жителей.
«Важно, что в проектах предусмотрены не только жилые дома, но и общественные объекты, спортивные и медицинские центры, школы и детские сады. Это позволит жителям районов получить возможность удобного доступа к необходимым услугам и развлечениям», - отметил Белобжецкий.
Эксперт московского отделения «Опоры России», руководитель аудиторско-консалтинговой компании «АИП» Сергей Елин, в свою очередь, подчеркнул, что развитие юго-западных и северных районов Москвы приведёт к созданию новых рабочих мест и улучшению инфраструктуры.
«То, что объекты инфраструктуры будут находиться рядом с жилым сектором, позволит людям меньше тратить времени на дорогу в случае необходимости их посещения и обеспечит удобный доступ жителей к различным услугам и развлечениям. Крайне важно, чтобы воплощение проектов проходило постепенно и с учетом потребностей жителей», - сказал Елин.
Оба эксперта также отметили, что в целом проект комплексного развития территорий столицы приводит к улучшению условий жизни москвичей. Всего в городе уже одобрены и реализуются порядка 70 проектов комплексного развития на территории площадью более 895 га. По итогам реализации этих проектов в Москве появится около 170 тысяч рабочих мест.
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