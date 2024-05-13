Эксперт: Троицкая линия метро поспособствует разгрузке дорог юго-запада Москвы

В Москве завершается строительство трех станций новой Троицкой линии метро, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как рассказал старший преподаватель по курсу «Управление дорожным движением» Высшей школы урбанистики, факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Андрей Мухортиков, это позволит увеличить суммарный пассажиропоток без ущерба загрузки поездов.

«Новая линия метро станет осевой радиальной транспортной связью для ТиНАО: она не только проходит по центру новых территорий Москвы, но и формирует новое магистральное рельсовое направление за пределами МКАД между Киевской и Курской ж.д. Уверен, что Троицкая линия метро будет пользоваться хорошим спросом и будет способствовать разгрузке дорог юго-запада Москвы», - заявил он.

На данный момент готовность станции «Новаторская» оценивают на 84%, станция «ЗИЛ» готова на 60%, а «Бачуринская» - на 71%.

