Эксперт объяснил важность реорганизации прилегающих к МКАД территорий
В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют часть промзоны «Теплый Стан» в московском районе Ясенево (ЮЗАО). Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, на реорганизуемой территории появятся современные общественно-деловые и производственные комплексы (в частности, два технопарка), будет отремонтировано порядка километра прилегающей улично-дорожной сети, также строители оборудуют парковки, проложат новые и обновят существующие инженерные сети и благоустроят общественные пространства.
По словам архитектора, члена Экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды, эксперта Комиссии по жилищной политике Общественного совета при Минстрое России, преподавателя магистратуры ИГСУ РАНХиГС по направлению «Стратегическое управление городом и урбанистика» Евгении Муринец, реорганизуемая территория вплотную примыкает к МКАД: с одной стороны, это накладывает серьезные ограничения на развитие жилищной функции, с другой — это отличное подспорье для общественно-производственных площадей.
«Этот аспект и предопределил выбор городом дальнейшей функции по программе КРТ. Следует отметить, что для МКАД, несмотря на ее сугубо утилитарную объездную задачу, развитие подобных площадей играет еще и представительскую роль, так как любая застройка на всем ее протяжении — это встречающий фасад города. Поэтому постепенный уход от “ржавого” пояса, или кольца в данном случае, в сторону современных и по внешнему виду, и по контенту зданий и благоустроенных участков в целом “освежит” облик столицы, тем более, когда мы говорим о стыке прежних границ Москвы и новых территорий. Надо уходить от разделяющего их “рубца”, появившегося на стыке 90-х и “нулевых”», — заявила она.
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