Эксперт: Размещение производства стройматериалов в Москве – выгодная логистическая стратегия
Объем производства стройматериалов в Москве увеличился на 6,2% в 2023 году по сравнению с 2022 годом, такую продукцию выпускают более 340 предприятий. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что столичные стройматериалы используют по всей России и в странах ближнего зарубежья. По словам Собянина, инновационные системы города, конструкции и материалы позволяют ускорить темпы возведения объекта, улучшить качество постройки и упростить эксплуатацию уже готового здания.
Так, в начале года московский завод начал выпускать новую улучшенную модель труб для защиты кабелей и проводов. В свою очередь другое предприятие делает бесшумные конвекторы отопления с умным термостатом, которые могут заменить импортные аналоги. Со своей стороны, один из столичных производителей разработал технологию безреагентной очистки воды. Мэр напомнил, что в городе доступно свыше 20 системных мер поддержки промышленности — от финансовых инструментов до помощи в подборе участков и их предоставлении на льготных условиях.
Независимый экономист Андрей Бархота рассказал, что строительная индустрия России много лет подряд демонстрирует высокие темы роста. По его словам, как инфраструктурное, так и жилищное строительство имеют высокий межотраслевой мультипликатор в экономике, который оказывает стимулирующее воздействие на смежные отрасли. Бархота отметил, что Москва занимает лидирующие позиции в производстве современных технологичных стройматериалов.
«Важное значение имеют технологические наработки в производстве кабельных изделий и конвекторов. Технологическое лидерство московских предприятий обуславливает их потенциал для наращивания выпуска и экспортный потенциал. Размещение производства стройматериалов в Москве – выгодная логистическая стратегия, поскольку наибольшие темпы строительства по-прежнему наблюдаются в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области», – сказал он.
Эксперт подчеркнул, что успешное развитие производства стройматериалов в столице стало возможным благодаря взвешенной стимулирующей промышленной политике, развитию и успешному применению мер поддержки, которые охватывают все сферы стратегического и операционного развития московских предприятий.
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