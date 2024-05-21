Ефимов: Заработал официальный сайт столичной программы комплексного развития территорий

В Москве заработал официальный сайт столичной программы комплексного развития территорий (КРТ) krt.mos.ru, на котором можно ознакомиться с информацией о реализации программы, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На официальном сайте столичной программы комплексного развития территорий можно получить актуальную информацию о ее реализации. На сайте представлена статистика, перечень и карта проектов, механизмы реализации программы и актуальные новости. Ресурс будет полезен инвесторам, правообладателям недвижимости в границах КРТ, а также физическим лицам», – отметил Ефимов.

По словам министра правительства Москвы, главы департамента городского имущества Максима Гамана, на сайте можно найти данные обо всех реализуемых и планируемых проектах развития столичных регионов. Фильтр поможет найти нужны объект по площади, местоположению или статусу. Кроме того, на портале по кадастровому номеру можно бесплатно проверить, находится ли земельный участок в границах КРТ.

