Двоих чиновников уволили в Челябинске из-за сноса исторической лиственницы
Двоих чиновников в Челябинске уволили после сноса высаженной в 1905 году даурской лиственницы. Об этом заявил начальник управления информации администрации города Владимир Сафонов в своем Telegram-канале.
Деревья имели историческую ценность и находились в центре города, на пересечении проспекта Ленина с улицей Красной. Снос произошел 1 июня. Отмечается, что все деревья были погибшими, снос растений провел МБУ "Геоцентр" на основании обследования.
Сафонов отметил, что была спилена одна из трех оставшихся исторических даурских лиственниц, посаженных в 1905 году. По факту случившегося была проведена проверка, всех участвовавших в сносе чиновников уволили.
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