Движение по новому выезду из микрорайона Трёхгорка запущено в подмосковном Одинцово

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл рабочее движение транспорта на новом платном выезде из микрорайона Трёхгорка в городском округе Одинцово.



Ранее жители Ромашкова и Немчиновки могли выехать на Можайское шоссе только по одной дороге и часто стояли в пробках, теперь же новая развязка на участке Рублёвский проезд – «Новый выход на МКАД с М-1 «Беларусь» сократит время в пути.

Строительство дороги началось в 2019 году в рамках нацпроекта и обошлось в 3 млрд рублей из бюджета области, взимание платы начнется с 1 апреля, передает «Радио1».

