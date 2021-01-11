Движение по новому выезду из микрорайона Трёхгорка запущено в подмосковном Одинцово
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл рабочее движение транспорта на новом платном выезде из микрорайона Трёхгорка в городском округе Одинцово.
Ранее жители Ромашкова и Немчиновки могли выехать на Можайское шоссе только по одной дороге и часто стояли в пробках, теперь же новая развязка на участке Рублёвский проезд – «Новый выход на МКАД с М-1 «Беларусь» сократит время в пути.
Строительство дороги началось в 2019 году в рамках нацпроекта и обошлось в 3 млрд рублей из бюджета области, взимание платы начнется с 1 апреля, передает «Радио1».
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