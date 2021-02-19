Движение по Крымскому мосту вновь перекрыто

Движение по Крымскому мосту вновь остановлено из-за сложных метеоусловий – уже второй раз за последние сутки. Об этом информирует МЧС Крыма. Проехать нельзя с обеих сторон. Ведутся работы по устранению препятствующих движению обстоятельств.

Ранее автомобильное движение по Крымскому мосту было приостановлено из-за обильного снегопад. Коме того, на транспортном переходе наблюдается сильный боковой ветер, сильно упала видимость. Позже автомобили могли некоторое время проезжать по направлению с полуострова на Кубань.

По данным МЧС, в направлении Краснодар - Керчь образовалась автомобильная пробка длиной около километра.

Из-за сильного снегопада в Темрюкском районе ГИБДД Кубани приняла решение перекрыть движение транспорта по автодороге Новороссийск - Керчь со 139-го километра в направлении Керчи. Кроме того, в целом ограничено движение грузовиков.

Автобусы в Крым не будут отходить с автовокзалов Краснодарского края до возобновления движения по Крымскому мосту. В Темрюкском районе по направлению к транспортному переходу организована перехватывающая парковка. В районе съезда с Крымского моста в сторону Керчи работает отстойник на 600 автомобилей на базе аэропорта Керчь.

На полуострове продолжает действовать штормовое предупреждение. Кроме того, в Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за угрозы схода лавин, отмечает RT. Оно действует до 21 февраля.

