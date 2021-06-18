Две новые ветки МЦД запустят в Подмосковье до 2023 года

В Подмосковье в ближайшие два года будут открыты две ветки Московских центральных диаметров. Об этом проинформировал глава Московской области Андрей Воробьев. Речь идёт о линиях, которые свяжут Раменское с Зеленоградом, а Наро-Фоминск с еще одним пограничным районом региона.

Кроме того, сторону рижского направления придет ветка метро. Как уточнил губернатор, этот проект реализует Москва. Воробьёв поблагодарил столичные власти и выразил надежду, что всё это позволит разгрузить вылетные трассы, передает «Радио 1».

Как подчеркнул Андрей Воробьев, подобного рода запросы населения власти обязаны выполнять в оперативном режиме.

Запуск диаметров МЦД-3 и МЦД-4 запланирован на 2022-2023 годы. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 «Одинцово — Лобня» и МЦД-2 «Нахабино — Подольск») начало осуществляться с ноября 2019 года. МЦД-3 соединит Ленинградское и Казанское направления, МЦД-4 — Киевское и Горьковское.

