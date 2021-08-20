Две части подмосковного Домодедова соединили новой развязкой

Две части города Домодедова Московской области соединили новой развязкой, 20 августа был запущен последний участок дороги «Каширское шоссе – Киселиха». Об этом рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.

Отмечается, что строительство первых двух этапов дороги было завершено еще три года назад: это был путепровод через железную дорогу, который также оснащен выездом на трассу М4 «Дон». По словам Гержика, развязка также улучшила доступность микрорайона «Авиационный» и деревни Киселиха. Он также добавил, что по новой трассе смогут ездить порядка 140 тысяч жителей.



Строительство новой дороги позволило убрать одноуровневый переезд, который был закрыт до четырёх часов в сутки. Благодаря новому путепроводу водители сократят время в пути на 30 минут, это также позволит ускорить «Аэроэкспрессы» в аэропорт Домодедово.

«Один из часто обсуждаемых вопросов на встречах с жителями городского округа Домодедово – интенсивность движения. Дорога очень удобна не только для тех, кто работает в аэропорту», - подчеркнул депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. «Радио 1» передает, что вдоль дороги установлены шумозащитные экраны.

