Два жилых корпуса построят по программе реновации в Крюково в 2024 году

В районе Крюково Зеленограда в следующем году появится жилой дом, предназначенный для переселения граждан в рамках программы реновации. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«В настоящее время идет возведение надземной части здания», – отметил он.

По его словам, в районе возведут сразу два отдельных корпуса с подземной одноуровневой парковкой. Всего в доме будет 477 квартир, три из них оборудуют для маломобильных жильцов.

На первых этажах здания откроются магазины, кафе, спортивные клубы и детские секции. Два корпуса дома образуют закрытый внутренний двор, где для жителей предусмотрены детские и спортивные площадки, а также зона отдыха.

