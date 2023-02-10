Два жилых корпуса построят по программе реновации в Крюково в 2024 году
В районе Крюково Зеленограда в следующем году появится жилой дом, предназначенный для переселения граждан в рамках программы реновации. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«В настоящее время идет возведение надземной части здания», – отметил он.
По его словам, в районе возведут сразу два отдельных корпуса с подземной одноуровневой парковкой. Всего в доме будет 477 квартир, три из них оборудуют для маломобильных жильцов.
На первых этажах здания откроются магазины, кафе, спортивные клубы и детские секции. Два корпуса дома образуют закрытый внутренний двор, где для жителей предусмотрены детские и спортивные площадки, а также зона отдыха.
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