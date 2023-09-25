Два новых путепровода появятся близ ТЦ «Мега “Теплый стан”»
В районе ТЦ «Мега “Теплый стан”» (НАО) на Коммунарском шоссе строятся два путепровода, введение которых в эксплуатацию обеспечит удобный подъезд автомобилей с дублера Калужского шоссе к торговому центру. Об этом заявил исполняющий обязанности главы столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, сейчас на объектах ведется их оснащение инженерными системами, монтаж системы видеонаблюдения и оповещения, противогололедной системы и наружного освещения.
Всего в рамках реализации проекта планируется построить 1,5 км дорог, два путепровода суммарной протяженностью 290 метров, а также установить инженерные коммуникации.
Ожидается, что строительные работы завершатся в 2024 года. Сейчас строители переустраивают инженерные коммуникации, строят съезд №3, путепроводы №1 и №2, строительный проезд №7041. Также они благоустраивают близлежащую территорию, добавил Загрутдинов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Матвиенко: Экономика России прошла тяжелый период и вышла на траекторию роста
- В Большом драмтеатре подтвердили смерть пропавшего режиссера Никанорова
- Южная Корея пригрозила России санкциями за военное сотрудничество с КНДР
- Сенатор Тимченко: Для лишения Людмилы Нарусовой статуса сенатора нет оснований
- Матвиенко: В «Почте России» растет финансовая дыра
- Краснов: В суды направили 24 тысячи исков в рамках деофшоризации экономики
- Ассоциация крематориев заявила о расхождении данных по числу кладбищ в России
- Перешедший в «Реал Сосьедад» россиянин Захарян заболел коронавирусом
- Минобороны: ВС России поразили пункты дислокации наемников и диверсантов ВСУ
- ФНС расширит упрощенное предоставление ипотечных налоговых вычетов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru