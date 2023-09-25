Два новых путепровода появятся близ ТЦ «Мега “Теплый стан”»

В районе ТЦ «Мега “Теплый стан”» (НАО) на Коммунарском шоссе строятся два путепровода, введение которых в эксплуатацию обеспечит удобный подъезд автомобилей с дублера Калужского шоссе к торговому центру. Об этом заявил исполняющий обязанности главы столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, сейчас на объектах ведется их оснащение инженерными системами, монтаж системы видеонаблюдения и оповещения, противогололедной системы и наружного освещения.

Всего в рамках реализации проекта планируется построить 1,5 км дорог, два путепровода суммарной протяженностью 290 метров, а также установить инженерные коммуникации.

Ожидается, что строительные работы завершатся в 2024 года. Сейчас строители переустраивают инженерные коммуникации, строят съезд №3, путепроводы №1 и №2, строительный проезд №7041. Также они благоустраивают близлежащую территорию, добавил Загрутдинов.

