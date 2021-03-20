Дорога в Дагестане разблокирована после схода снежной лавины

Автомобильные дороги в Цунтинском районе Дагестана, на которые сошла снежная лавина, частично расчищены, движение по ним восстановлено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

По данным ведомства, в пострадавших от стихии поселениях Цунтинского района организован временный проезд. Сообщение с населенными пунктами возобновилось, однако уборка снега продолжится в субботу 20 марта.

Снежная лавина сошла на горную дорогу в пятницу. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

