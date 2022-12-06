Дом по реновации в 2023 году построят в столичном районе Филевский парк
Многоквартирный дом по программе реновации в 2023 году введут в эксплуатацию в районе Филевский парк, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«Идет возведение надземной части здания», - сказал Загрутдинов.
Дом на 163 квартиры с подземным паркингом строится на улице Большая Филевская. В нем будет три секции разной этажности – от 9 до 14. Каждая секция будет отличаться цветами. В первой будут преобладать медные, оранжевые и глиняные цвета, во второй – оливковый и шафрановый желтый, в третьей – слоновая кость и белый крем.
Первый этаж дома будет отдан под магазины, кафе, спортивные секции, кружки для детей. Новостройку оборудуют системами охраны входов, видеонаблюдения, пожарной сигнализацией. Отделка квартир будет соответствовать всем стандартам реновации.
Во дворе проведут комплексное благоустройство. Появятся зеленые зоны, места для отдыха детей и взрослых.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 561 / сут.
Умерли
392 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 690 / сут.
- Новак: Российская нефть останется востребованной
- Свиной грипп обнаружен в 74 регионах России
- В Индонезии приняли новый уголовный кодекс с наказанием за секс вне брака
- СМИ: Площадь пожара на курском аэродроме составила около 500 кв. м
- Томск отменил прямые выборы мэра
- В ЛНР заявили, что в ВСУ расстреливают военных за неповиновение приказам
- ВТБ подвергся крупнейшей за все время кибератаке
- В Госдепе заявили о разработке международного трибунала по Украине
- Число жертв взрыва газа в Нижневартовске выросло до десяти
- Желтый уровень террористической опасности в Курской области продлили еще на 15 суток
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru