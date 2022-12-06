Дом по реновации в 2023 году построят в столичном районе Филевский парк

Многоквартирный дом по программе реновации в 2023 году введут в эксплуатацию в районе Филевский парк, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Идет возведение надземной части здания», - сказал Загрутдинов.

Дом на 163 квартиры с подземным паркингом строится на улице Большая Филевская. В нем будет три секции разной этажности – от 9 до 14. Каждая секция будет отличаться цветами. В первой будут преобладать медные, оранжевые и глиняные цвета, во второй – оливковый и шафрановый желтый, в третьей – слоновая кость и белый крем.

Первый этаж дома будет отдан под магазины, кафе, спортивные секции, кружки для детей. Новостройку оборудуют системами охраны входов, видеонаблюдения, пожарной сигнализацией. Отделка квартир будет соответствовать всем стандартам реновации.

Во дворе проведут комплексное благоустройство. Появятся зеленые зоны, места для отдыха детей и взрослых.

