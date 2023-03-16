Дом на 182 квартиры введут в районе Южнопортовый в 2024 году
В районе Южнопортовый в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом на 182 квартиры по программе реновации, рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
На сегодняшний день строители возводят надземную часть здания, дом строится по адресу 1-я улица Машиностроения, владение 5А, сообщил Загрутдинов.
Фасады здания облицуют клинкерной плиткой, керамогранитом и кирпичом природных оттенков. Также будут установлены декоративные корзины для кондиционеров.
Дом вмещает в себя 182 квартиры, из которых 46 – трехкомнатные квартиры, 52 двухкомнатные, и 84 «однушки». Первые этажи будут нежилыми – они отведены под коммерческие, социальные и культурные объекты.
Новостройка будет оснащена системами охраны входа, пожарной сигнализацией и наблюдением, а во дворе построят две детские площадки и одну спортивную.
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