До 93% населения Подмосковья обеспечены чистой водой
Чистой водой из централизованных источников обеспечены 93% проживающих в Московской области. Такую цифру озвучил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.
По его словам, в текущем году чистой водой были обеспечены Дзержинский, Балашиха и Орехово-Зуево. Этого удалось добиться, благодаря модернизации очистных сооружений. В июле в рамках президентской программы «Чистая вода» в старой части Одинцова был введён в строй мощный водозаборный узел №1. Там 25 тысяч человек получили качественную воду.
Кроме того, в заключительную стадию вошло строительство водовода в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе, рассказал глава министерства ЖКХ в эфире «Радио 1». По словам Велиховского, к концу года в планах также значится сдача двух мощных водозаборных узлов в городе Фрязино.
«Они обеспечат большую часть городского округа чистой водой. В планах будущего года уже заключены контракты на сдачу 25 объектов в городских округах. Не вызывает сомнения, что мы эту программу выполним», – подчеркнул министр.
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