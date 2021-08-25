До 93% населения Подмосковья обеспечены чистой водой

Чистой водой из централизованных источников обеспечены 93% проживающих в Московской области. Такую цифру озвучил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

По его словам, в текущем году чистой водой были обеспечены Дзержинский, Балашиха и Орехово-Зуево. Этого удалось добиться, благодаря модернизации очистных сооружений. В июле в рамках президентской программы «Чистая вода» в старой части Одинцова был введён в строй мощный водозаборный узел №1. Там 25 тысяч человек получили качественную воду.

Кроме того, в заключительную стадию вошло строительство водовода в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе, рассказал глава министерства ЖКХ в эфире «Радио 1». По словам Велиховского, к концу года в планах также значится сдача двух мощных водозаборных узлов в городе Фрязино.

«Они обеспечат большую часть городского округа чистой водой. В планах будущего года уже заключены контракты на сдачу 25 объектов в городских округах. Не вызывает сомнения, что мы эту программу выполним», – подчеркнул министр.

