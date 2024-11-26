До 21 тысячи человек в Смоленской области остаются без света с пятницы

Не менее 21 тысячи жителей Смоленской области остаются без света с минувшей пятницы из-за непогоды. Восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме, проинформировал глава региона Василий Анохин граждан в ходе «прямой линии».

На данный момент подача электроэнергии восстановлена для примерно 46 тысяч человек. Как уточнил губернатор, помощь в работах оказывают специалисты энергетического комплекса других регионов. Всего в восстановлении задействуют ежесуточно до 900 человек.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», для нуждающихся открываются пункты временного размещения. Непогода 22 ноября в виде мокрого снега, который массово налип на провода, вызвала повреждения основной сети 110 - 35 кВ в Смоленской области. Кроме того, провода повреждали деревья, которые падали под тяжестью снега.

