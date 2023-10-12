До 1000 специалистов в строительстве будут обучать «цифровизации» в Москве ежегодно

Не менее одной тысячи специалистов в области строительства будут обучаться «цифровым» компетенциям ежегодно в Москве. Их подготовят строительные высшие учебные заведения и IТ-компании. Такие планы озвучил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В ближайшем будущем процесс проектирования, строительства и эксплуатации будет осуществляться посредством цифровых информационных моделей. Квалифицированных специалистов для такой деятельности необходимо готовить уже сейчас. Так, более 800 человек уже прошли обучение по программе «Цифровой инженер ПТО» на базе МГСУ», - рассказал заммэра.

Кроме того, по его словам, будет запущена программа по цифровым закупкам для снабженцев.

Группа компаний «Аметист Групп» совместно с одним из ведущих строительных ВУЗов страны – Московским государственным строительным университетом проводят интенсивное обучение кадров, наращивая их «цифровые» навыки.