До 1000 специалистов в строительстве будут обучать «цифровизации» в Москве ежегодно
Не менее одной тысячи специалистов в области строительства будут обучаться «цифровым» компетенциям ежегодно в Москве. Их подготовят строительные высшие учебные заведения и IТ-компании. Такие планы озвучил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«В ближайшем будущем процесс проектирования, строительства и эксплуатации будет осуществляться посредством цифровых информационных моделей. Квалифицированных специалистов для такой деятельности необходимо готовить уже сейчас. Так, более 800 человек уже прошли обучение по программе «Цифровой инженер ПТО» на базе МГСУ», - рассказал заммэра.
Кроме того, по его словам, будет запущена программа по цифровым закупкам для снабженцев.
Группа компаний «Аметист Групп» совместно с одним из ведущих строительных ВУЗов страны – Московским государственным строительным университетом проводят интенсивное обучение кадров, наращивая их «цифровые» навыки.
Как отметил руководитель «Аметист Кэпитал» Андрей Тян, переход к ведению исполнительной документации в электронном формате - одно из самых востребованных направлений цифровизации.
«Специалисты должны уметь контролировать этапы согласования и подписания проектной и рабочей документации, формировать, дорабатывать и подписывать её в электронном виде», - отметил Тян. Выпускники программы по цифровым закупкам для снабженцев обеспечат прозрачность расходов по строительным проектам, что приведёт к сокращению затрат на закупки.
Первый поток из 100 человек по данному направлению начнет обучение уже в этом году. В планах на 2024 год - формирование обучающих программ с акцентом на цифровые компетенции руководителей проектов в области строительства, а также специалистов – организаторов данных работ.
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