Направление «Бережливое производство» открыли в «Московской технической школе»

Новое специальное направление «Бережливое производство» появилось в рамках проекта «Московская техническая школа» («МТШ»), рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, Владислав Овчинский.

По его словам, концепция спецнаправления подразумевает под собой проведение бизнес-процессов с максимальной оптимизацией операций, поиск и устранение потерь предприятия. Работникам промышленных предприятий Москвы доступно три образовательных курса повышения квалификации, отметил Овчинский.

Первую программу - «Финансы устойчивого развития (ESG). Бережливое производство» разработали совместно с РЭУ им. Плеханова. Курс направлен на создание компетенций в области современной финансовой системы цифровой экономики, оценки и управления инвестициями в рамках ESG-трансформации бизнеса. Сотрудникам предлагается 72 часа очных лекций с применением дистанционных технологий.

Второй курс «Пять шагов успеха с инструментами бережливого производства» создали совместно с Московским политехническим университетом. Программа призвана сформировать у работников промышленного сектора навыки внедрения инструментов бережливого производства для достижения лучших показателей деловой активности компании. Программа также рассчитана на 72 академических часа, а ее проведение планируется в гибридном формате.

Третья программа «Бережливое производство», рассчитанная на 40 часов очных занятий, разработана совместно с МГТУ «СТАНКИН». Курс нацелен на формирование управленческих, организационных и профессиональных навыков в области бережливого производства.

Начальник управления организации проектного обучения МГТУ «СТАНКИН» Марианна Чаруйская рассказала, что курс обеспечит сотрудникам профессиональный рост. Во время обучения участники выполнят проект по разработке системы бережливого производства на базе реального примера, который нацелен на рост производительности и минимизацию производственных затрат.

Стоит отметить, что «Московская техническая школа» является проектом правительства Москвы, который стартовал в 2021 году. Целью программы выступает стремление повысить квалификацию московских инженеров в работе с инновационными технологиями. Уже более 1,2 тысячи столичных инженеров были подготовлены к работе благодаря «Московской технической школе».

